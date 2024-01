Beppe Sala: "Sull'abuso d'ufficio il Pd ha fatto troppo poco. Serve una riforma"

"Pd ha partecipato a gran parte degli ultimi Governi e la riforma non è mai stata attuata. Sono stati fatti solo piccoli e poco utili correttivi. Nel frattempo però abbiamo visto colleghi messi alla gogna ingiustamente. Più del 90 per cento degli indagati sono stati assolti", dice il sindaco di Milano

"Esponenti del Pd, di cui mi fido, segnalano i rischi relativi alla cancellazione di questo reato e dicono 'meglio sarebbe modificare la legge'. Lo capisco, credo ci sia del vero in questa affermazione. La mia risposta è però che il Pd ha partecipato a gran parte degli ultimi Governi e la riforma non è mai stata attuata. Sono stati fatti solo piccoli e poco utili correttivi", dice Beppe Sala al Foglio, a proposito del reato di abuso d'ufficio e delle responsabilità di chi amministra. "Può darsi che ciò sia avvenuto – continua il sindaco di Milano – perché l’alleato di turno, vedi M5S, era fermamente contrario. Nel frattempo però noi sindaci abbiamo visto colleghi e colleghe messi alla gogna ingiustamente. Dico questo perché, come tutti sappiamo, più del 90 per cento degli indagati sono stati assolti".