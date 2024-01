Il sindaco di Bergamo Gori: "Abrogare l'abuso d'ufficio. Nel 2021, solo 27 condanne su oltre 5 mila imputazioni"

"Condivido l’opinione della grande maggioranza dei sindaci del Pd, che per anni si sono battuti per eliminare il reato. In migliaia hanno visto compromessa la loro reputazione, senza motivo. Penso su tutti a Simone Uggetti, ex sindaco di Lodi, e a Falcomatà, primo cittadino di Reggio Calabria", dice l'amministratore bergamasco