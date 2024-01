Dopo 24 ore Crosetto torna sui 63 missili della Marina

Questa mattina il titolare della Difesa, Guido Crosetto, ha diramato una nota per rispondere all’articolo del Foglio dello scorso 3 gennaio sui soli 63 missili a disposizione della Marina militare. Bene, ci sono volute ben 24 ore al ministro per smentire la notizia: “Desidero precisare che mai ho dichiarato quanto riportato dal quotidiano il Foglio nella edizione del 3 gennaio 2024 e poi ripreso da alcuni organi di stampa, in merito ad una limitata disponibilità di armamenti da parte della Marina militare”. Attenzione ora al dettaglio: “Invito i giornalisti a leggere i verbali della commissione: non troveranno riscontro di quanto da loro falsamente riportato. Non so se il giornalista abbia avuto un’informazione sbagliata da chi ha ascoltato il mio ragionamento senza prestare la dovuta attenzione”. Il verbale in questione della commissione Difesa, chiamata il 27 dicembre a esprimere un parere sulla Manovra in corso di approvazione, è in effetti facilmente consultabile, ma è appunto un resoconto, cioè una sintesi non letterale di quanto è stato detto durante la riunione. Perché in quella occasione Crosetto, prima di relazionare i parlamentari sull’arsenale della Marina, si è accertato che non ci fosse un resoconto stenografico, dunque annotato parola per parola. Per questo, la notizia riportata dal Foglio non compare nel “diario” di quell’appuntamento. Appuntamento a cui hanno partecipato una decina di parlamentari, di maggioranza e opposizione, che hanno confermato a questo giornale la notizia uscita lo scorso 3 gennaio.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE