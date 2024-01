"Sì al terzo mandato. Il Pd dimentica la sua storia". Parla il sindaco Palazzi

"Su questo tema il Pd dovrebbe avere una posizione chiara. Da anni al Nazareno si sono scordati degli amministratori. Schlein e De Luca? Legittimo non candidarlo, ma non si usi il tetto ai mandati per calcoli politici", dice il primo cittadino di Mantova

“Siamo proprio un paese al contrario. Quando i cittadini possono liberamente decidere, come per sindaci e governatori, mettiamo un limite al numero di mandati. Se invece il ruolo dipende dalle segreterie dei partiti, dove di fatto gli elettori non possono esprimersi, i limiti non esistono”. Il sindaco di Mantova in quota dem, Mattia Palazzi, non usa giri di parole e promette battaglia: “Occorre ripristinare a ogni livello il rapporto diretto e vero tra eletti ed elettori”.