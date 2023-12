Meloni salvi il soldato Giorgetti

Si assume la responsabilità sul Patto di stabilità e si batte contro il debito e l'allucinazione del Superbonus. Il ministro parla come Schäuble ed è l'unico argine del Bilancio, ma dopo il Mes il dubbio è che per la premier conti meno di Borghi

Proprio nel giorno in cui Wolfgang Schäuble se n’è andato, le sue parole sembravano risuonare alla Camera dei deputati italiana, dove il ministro Giancarlo Giorgetti ha difeso la politica economica del governo. Giorgetti ha anzitutto inquadrato la situazione con parole di responsabilità: “Il problema non è l’austerità, ma la disciplina”. È in questo contesto che si calano la legge di Bilancio, il nuovo Patto di stabilità e la bocciatura del Mes. Giorgetti ha legato i tre dossier in una considerazione generale, tanto indubitabile quanto ignorata nel dibattito italiano: “La discussione è viziata dall’idea che c’è stata in questi quattro anni per la quale si potevano fare gli scostamenti e il deficit. L’Italia ha il debito al 140% del pil”.