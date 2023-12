Ragioni materiali e immateriali per bocciare il 2023 di Meloni

Poteva andare peggio, dice il direttore di questo giornale facendo un primo bilancio di questo 2023. Ma da qui a ritenere che sia andata bene manca un bel tratto di strada. Certo, la premier tiene la barra dritta in politica estera, sembra avere fatto pace con l’Europa, i soldi del Pnrr arrivano puntuali, Giorgietti tiene sotto controllo la spesa, i dati sull’occupazione non sono poi così male. E abbiamo pure fatto l’accordo sul Patto dì stabilità. Non è poco. Quindi tutto bene? Per niente. Per qualche fattore materiale e un paio di immateriali, che pesano forse anche più dei primi. Nel dibattito pubblico e nelle scelte del governo manca l’urgenza e forse la comprensione dello stato di crisi strisciante in cui si trova questo paese e non da ora. Un solo dato che li riassume tutti: salari che non crescono da anni e anni e che fanno dei lavoratori italiani quasi i peggio pagati d’Europa. L’Italia si è impoverita e non fosse stato per i fondi europei e la Bce sarebbe stata più volte sull’orlo della bancarotta. Le cause? Fatti che questo giornale conosce molto bene e su cui picchia ogni giorno. L’ultima volta con l’intervista all’ambasciatore Benassi il 21 dicembre. Fatti che hanno nomi precisi. Mancata crescita, produttività che non migliora, spesa pubblica in continuo aumento, rischio finanziamento debito pubblico sempre presente, costo degli interessi anch’essi sempre in aumento verso e oltre i 100 miliardi, tutti soldi sottratti agli investimenti e alla spesa sociale. Questi i fatti, pesanti come macigni, che impiombano l’economia italiana.

