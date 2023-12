Dalla Gazzetta di Michetti ai soldi per gli animali. Marattin (Iv): “Basta porcate in manovra”

Si passa con grande nonchalance dai 300 mila euro fino al 2026 alla Gazzetta amministrativa di Enrico Michetti. Ai 750 mila euro con cui si istituisce “il fondo per il sostegno ai proprietari di animali d’affezione”. Passando per i due milioni di euro che, come avevamo anticipato sul Foglio, serviranno per nuove assunzioni al ministero dell’Agricoltura e della sovranità alimentare, per far contento il ministro Lollobrigida. E’ il grande calderone, specie di suk, finito negli emendamenti e subemendamenti presentati dai tre relatori di maggioranza della legge di Bilancio, Damiani, Tesor e Liris. Ancora passibili di modifiche visto che, come hanno annunciato proprio i tre, non si escludono altri interventi o ripensamenti dell’ultim’ora. Non c’è la miniproroga del Superbonus, che sarà con ogni probabilità inserita nel Milleproroghe, mentre in mezzo ci sono finiti tutta una serie di interventi a pioggia che poco hanno a che fare con la legge cardine del budget dello stato. “E’ incredibile come cerchino di azzannare qualsiasi provvedimento cercando di infilarci dentro marchette”, spiega il deputato di Italia viva Luigi Marattin. “Già oggi costituzionalmente in Manovra sono vietati gli interventi microsettoriali. Ma se proprio si deve dare seguito a questo malcostume della politica, visto che si continua a operare in questo modo guardando al consenso, quanto meno non si riescono a isolare queste porcate in un provvedimento ad hoc com’era la vecchia legge Mancia?”.

