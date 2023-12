“Sul Mes nessun no pregiudiziale”. Intervista a Fabio Rampelli (FdI)

Fabio Rampelli di mano non se ne taglia neanche mezza. Se il leghista Claudio Borghi promette di “tagliarsi una mano piuttosto che votare la ratifica del Mes”, il vicepresidente della Camera di FdI, uno che all’Europa le ha sempre mandate a dire, sul meccanismo europeo approvato da tutti gli stati Ue a eccezione dell’Italia fa una piccola apertura: “Noi – dice - non siamo mai stati pregiudizialmente contrari”. Si approva dunque? “Vedremo. Serve un’interconnessione con altre cose”. Ad esempio? “Ovviamente – dice Rampelli – non si può prescindere da una modifica del Patto di stabilità che garantisca un diverso quadro continentale. A quel punto, se la Ue lo considera indispensabile, preferibilmente con alcune modifiche, per esempio quella che democratizza lo strumento, non possiamo essere contrari, però va inserito in questo contesto”. Allora hanno ragione quelli che dicono che state usando la ratifica per trattare con Bruxelles? “Noi siamo una delle diverse nazioni che compongono quell’organismo sovranazionale che si chiama Unione europea – dice Rampelli –, è giusto che una volta cedi e un’altra volta incassi, senza firmare cambiali in bianco penso, con il Mes il governo sta agendo così e credo che questa debba essere la modalità, che quasi mai è stata praticata nei decenni precedenti, con cui lo stato italiano debba relazionarsi con la Ue. A differenza di quello che dicono alcuni, noi non siamo prepotenti, né anti Ue, semplicemente stiamo facendo quello che fanno tutti gli altri stati, stiamo difendendo gli interessi dell’Italia”.

