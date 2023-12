La sinistra e l'antifascismo stonato: applausi per Segre

Non ho l’onore di conoscerla, ma deve aver pensato che una imbarazzante questione sui piazzamenti alla Scala, palco d’onore o platea, si sarebbe risolta in una sceneggiata incomprensibile. Poi la senatrice Liliana Segre può anche aver pensato che due forme contemporanee del totalitarismo il più aggressivo, fanatico, stragista, barbarico, sono la banda del 7 ottobre, Hamas, e il titolare dell’operazione speciale in Ucraina, Putin. Che le vittime civili della guerra, e i bambini, sono da attribuire a chi dà inizio all’aggressione e costringe il nemico a difendersi per esistere, per vivere, perché non succeda mai più una cosa come lo sterminio degli ebrei dal fiume al mare e la guerra in Europa. Di conseguenza: perché relegare in solitudine imbambocciata, e isolare come estranei, le autorità di maggioranza e di governo? Alcuni di loro sono o saranno ambigui sulle care memorie, ma all’atto pratico, e la ragion pratica è la ragion morale o etica, non si sono comportati male, tutt’altro, sono stati perfetti in tutti e due i casi.

