Landini sbarca a Bruxelles per vedere "il federatore" Gentiloni 

Il sindacalista e l’ex premier si sono visti per parlare della battaglia contro il ritorno all’austerità, ma non è secondario il fatto che il Commissario Ue abbia incontrato proprio chi da mesi muove passi verso una possibile candidatura

In Italia è caccia grossa al “federatore” e la notizia arriva a Bruxelles agitando il dicembre delle opposizioni italiane all’Eurocamera. I rumors che arrivano da Roma parlano chiaro, il profilo del candidato ricercato sembra disegnato apposta per calzare su una persona sola: il commissario Paolo Gentiloni, che non a caso si è chiuso nel massimo riserbo. Zero commenti anche sul colloquio con lo “scout” Landini, arrivato a Bruxelles da Roma per attaccare “l’autoritario” Salvini e la sua “inaccettabile precettazione”, ma anche per incontrare i titolari dell’agenda economica a Bruxelles che, vuole il caso, sono anche due dirigenti Pd, Irene Tinagli e proprio lui, il Commissario Ue all’Economia, Paolo Gentiloni.