Lo sciopero dei medici ha qualche ragione

In una inspiegabile condizione di non ascolto reciproco e di mancanza di dialogo si è arrivati a indurire lo scontro fino allo sciopero dei medici di oggi, con milioni di prestazioni da cancellare, difficoltà per molti cittadini, nervosismi e accuse reciproche. Eppure si era partiti da un buon rinnovo contrattuale e da intenzioni riformatrici forti (in teoria) dell’esperienza pandemica. Purtroppo il filo del dialogo si è perso proprio con l’avvicinamento alla manovra, mentre i fondi del Pnrr non hanno trovato spazio per il recupero di qualità e organizzazione della professione medica. Così si è tornati allo scambio squilibrato tra bassi stipendi ospedalieri, relativa libertà di arrotondare con il privato e, soprattutto, qualche vecchio privilegio pensionistico. Il tutto determinato da decisioni dovute a epoche passate, sulle quali sarebbe stato bene tirare un segno e ripartire.

