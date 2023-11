L'errore del governo che taglia il “taglio alle pensioni dei medici”

È passato nella cronaca come “il taglio alle pensioni di medici e infermieri”, e quindi non c’è nessuno disposto a difenderlo. Appare una battaglia politica persa. Non sono solo le opposizioni e i sindacati a chiedere a gran voce la cancellazione dell’art. 33 della legge di Bilancio. Ormai anche il governo ha alzato bandiera bianca. Il vicepremier Antonio Tajani è in pressing per “risolvere il problema della pensione dei medici” con un maxiemendamento alla manovra inemendabile. Il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, ha fatto un mezzo passo indietro: “Vedremo come dare una risposta”. Da ultimo, il ministro della Pa, Paolo Zangrillo, ha parlato di “correttivi” per evitare che la norma diventi “un incentivo per accelerare le uscite”.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE