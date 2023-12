L'azzardo di Salvini. Tenta la fortuna con Id, ma per Tajani "fa compassione"

Meloni gioca d’azzardo, Salvini al gratta e vinci. Il suo biglietto è “il sovranista per sempre”. A Firenze, insieme al leader polacco Roman Fritz, l’invasato che si è presentato salmodiando: “Jesus. Laudato Christus”, i parlamentari leghisti ripetevano: “Id sarà la terza forza alle europee e von der Leyen, dovrà, alla fine, accordarsi con noi”. E’ un azzardo come quello della premier. Anche lei alza un muro, agita il veto, sul nuovo Patto di stabilità, così come l’Europa socialista e popolare lo alza per difendersi dalla destra estrema. Salvini vuole solo trarre profitto. Sta nel posto sbagliato, convinto che tra sei mesi possa essere quello giusto.

