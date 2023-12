Deluso da Meloni, ringrazia Salvini e chiede aiuto a Vannacci e Gratteri. La versione di Mario Roggero

"È una follia, viva la delinquenza, viva la criminalità. Che bel segnale per l’Italia". Poteva serenamente essere un tweet di Matteo Salvini, invece è lo sfogo di Mario Roggero - il 69enne che il 28 aprile 2021 uccise a pistolettate due dei tre rapinatori che assaltarono la sua gioielleria a Grinzane Cavour, in provincia di Cuneo - dopo la sentenza che ieri l'ha condannato a 17 anni di carcere per omicidio volontario. "Più che la condanna, mi pesa il fatto che la giustizia non sia stata dalla mia parte. Diciassette anni mi hanno dato. Ma lo sa perché? Perché i giudici non hanno voluto ascoltare le mie ragioni fino in fondo. Ed è questo ciò che più mi pesa. Complimenti ai magistrati", dice Roggero, in un'intervista pubblicata oggi sulla Stampa. "La giustizia dipende essenzialmente da chi incontri sulla tua strada. Soltanto quello. Se non ti ascoltano quando spieghi le tue ragioni, mi dica lei che giustizia è?"... "Una giustizia così fa schifo. È vomitevole".

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE