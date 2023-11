Ecco le iniziative del governo sulla violenza contro le donne

in senato

Il governo ha deciso di intervenire per contrastare la violenza di genere partendo dalle scuole. Nella Sala Koch del Senato (dove è calendarizzato l’esame del disegno di legge del governo contro la violenza sulle donne, già approvato dalla Camera), i ministri dalla Famiglia, Natalità e Pari Opportunità Eugenia Roccella, dell’Istruzione Giuseppe Valditara e della Cultura Gennaro Sangiuliano espongono i progetti dell'esecutivo rivolti al mondo della scuola per la prevenzione e il contrasto della violenza sulle donne.

"Questa iniziativa non è partita dopo gli ultimi fatti di cronaca, ma per mia personale iniziativa", ha detto il ministro Valditara, iniziando a illustrare le principali caratteristiche di quanto pensato per "togliere i rimasugli di cultura macista dalla nostra società". L'obiettivo è quello di promuovere il rispetto e la consapevolezza sulle conseguenze degli abusi e delle violenze legate. Si chiamerà "'Educare alle relazioni' e sarà trasmesso agli istituti con una direttiva ministeriale". Saranno previsti gli interventi e gli aiuti di psicologi, avvocati e assistenti sociali, ma anche di influencer, cantanti, attori e personaggi pubblici.

La ministra per la Famiglia e le pari opportunità Eugenia Roccella si auspica che oggi "come alla Camera, anche qui venga approvato il disegno di legge di rafforzamento del decreto Codice Rosso venga votato all'unanimità: la collaborazione è essenziale su questo tema: c'è stata tra i ministri, spero ci sarà anche da parte dell'opposizione". Inoltre, spiega come sia necessario: "Diffondere il rispetto reciproco a partire dalla differenza dei sessi e relazioni tra i sessi. Gli adolescenti devono avere gli strumenti necessari e di consapevolezza su questi valore. Le ragazze devono imparare a riconoscere i segni e a combaterli. Ma sono convinta che il vero cambiamento oggi debba partire dagli uomini".

Il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano ha commentato i progetti legati alla scuola: "La cultura resta fondamentale per affrontare questo tema. Lo dice anche la nostra carta costituzionale. La legge ci impone e ci istruisce al rispetto reciproco", ha affermato.