Meloni "precetta" Salvini e dice ancora "no" al Mes. Si riappropria del dossier sicurezza

Fa la premier degli anelli. Sul Mes non cambia idea, a Salvini gli dà un buffetto, oggi in Cdm si riappropria del tema sicurezza. Alla fine, Giorgia Meloni, non solo è andata a visitare la mostra su Tolkien, di Frodo Sangiuliano, alla Gnam, ma ha pure dichiarato che sul Mes “per me non è cambiato nulla” e che si voterà secondo calendario. La ratifica torna in Aula il 22-23 novembre. Ma si vota qualche giorno dopo. Dalle parti di Meloni si dice che “la domanda sul Mes non è cambiata e dunque neppure la risposta. Sta cambiando il contesto”. Significa che Meloni, per strategia, vuole tenere ancora la Ue sulla corda in attesa del nuovo Patto di stabilità. Il 23 novembre c’è la sessione straordinaria Ecofin. In quelle ore l’Italia e Meloni si giocano il paradiso o l’inferno.



Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE