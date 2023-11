Figliuolo sempre più globetrotter. Ora la Lega lo vuole commissario anche in Toscana

Con l'aumento delle tensioni in medio oriente il generale è sempre più richiesto al Covi. Eppure la Lega spinge per nominarlo commissario alla ricostruzione anche nei territori colpiti dall'ultima alluvione. Difesa ed Esteri in apprensione

Il generale Francesco Paolo Figliuolo è così ubiquo che sul potere di ricoprire più ruoli contemporaneamente pure Fiorello c’ha scherzato su: “Lo chiameranno a sostituire Pino Insegno all’Eredità”. E in effetti poco ci manca. Perché per uno abituato a solcare i più importanti e impegnativi scenari di guerra, a livello mondiale, ci sono sempre nuovi compiti che gli vengono assegnati a casa. Quasi come se le sue giornate fossero composte di 72 e non di 24 ore. Questa settimana ha polemizzato con i sindaci emiliano-romagnoli: “Rimboccatevi le maniche invece di fare polemica”, ha detto. Eppure nelle mire delle critiche dei suddetti amministratori non vi era la disponibilità e l’abnegazione dimostrata dalla struttura diretta dal generale. Bensì l’agenda fitta che, in termini di attenzione, mette la ricostruzione in competizione con quel che sta accadendo nel mondo.