Se Crosetto parla come Schlein (o viceversa) sulle spese militari

"Impossibile" raggiungere l'obiettivo del 2 per cento del pil per la Difesa nel 2024, "difficile" anche nel 2028, dice il ministro. Che sulle armi ha il coraggio di dire cose che la segretaria del Pd non può farsi sfuggire

Chi lo avrebbe mai immaginato, al vertice del Pd schleiniano, di dover dire in qualche modo “grazie” al ministro della Difesa del governo di centrodestra Guido Crosetto, e proprio a proposito della bestia nera per la nuova segreteria dem, e cioè le spese militari? Succede infatti che il ministro, in audizione davanti alle commissioni Difesa della Camera e Affari Esteri e Difesa del Senato, nel quadro di tensione in Medio Oriente e Ucraina, dica la frase: “Il requisito del 2 per cento del Pil di spesa per la Difesa in ambito Nato è centrale”, ma “siamo lontani, molto lontani”; l’obiettivo sarà “impossibile nel 2024” e “difficile anche per il 2028”. La Difesa ha bisogno di sostegno finanziario, dice Crosetto, “e il cambio di paradigma nel contesto internazionale ha sorpreso tutti”, ma la Nato “non deve fissare obiettivi finanziari irrealistici”.