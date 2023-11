Colombo, Scurati, Merlo: perché a Rep. c'è chi si incazza

Presentat’arm al generale Maurizio Molinari, che nell’ora più buia non solo per Israele ma anche per molta sinistra, da sempre il bacino ideale di Repubblica, che sta sbandando pericolosamente a Gaza tiene la barra dritta con il piglio di chi non ha più tempo da perdere. A costo di sfidare i borborigmi muti di una redazione non così entusiasta di farsi aviotrasportare. E applausi al magnifico spettacolo di un giornale – la sua vecchia e anche nuova guardia – che nell’ora più buia apre i bauli e ha il coraggio di scegliere cosa è adatto ai tempi e cosa invece è ciarpame senza pudore (cit.) da buttare. Ieri lo ha fatto Francesco Merlo.Gran penna e cultura come non ne fanno più, Merlo, e gli irritati commenti sfoderati come bandiere a segnare il territorio da alcuni colleghi del quotidiano e dalle truppe di complemento (“Quello che sta facendo Repubblica è grave e pericoloso, soprattutto per Israele”, Selvaggia Lucarelli), certificano che ha centrato il tunnel. Luigi Manconi si era chiesto, sul quotidiano: “È possibile disertare?”, intendendo “sottrarsi alla logica bellica degli opposti schieramenti”. Ieri Merlo ha fucilato fin dal titolo i disertori (“Quei fumettisti disertori di Lucca Comics”), ma certo non ce l’aveva con Manconi: è che il tempo da perdere è finito. Giorni fa Molinari è stato spietato e rapido, in un talk, con Carmen Lasorella che cavillava sulle decapitazioni sì o no di Hamas: “Dobbiamo a una collega il massimo rispetto. Ma il tentativo che abbiamo ascoltato da parte sua di minimizzare i crimini commessi da Hamas è molto grave. Io voglio dare a lei l’opportunità di correggersi e di scusarsi. Prego, Carmen”. Non è a lui che Manconi alludeva, parlando “di quei giornalisti italiani, aspiranti caporal maggiore dello Shin Bet”. È solo che il tempo per le ambiguità è scaduto.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE