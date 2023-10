L'altra guerra: tra slogan, scuole, piazze, disinformazione e tv. Parla la dem Simona Malpezzi

Un professore francese accoltellato ad Arras al grido di “Allah akbar”, nel cortile dell’istituto dove insegnava: la notizia rimbalza sui telefonini, assieme alle immagini dal fronte mediorientale. Ed è una notizia che plana, in Italia, sulla preoccupazione di chi teme anche la confusione mediatico-ideologica che circonda il dibattito di questi giorni. Sulla scena si muovono il mondo dell’informazione e le catene della disinformazione, la scuola e i social. Come intervenire, per evitare che le parole sbagliate diventino magari atti sbagliati? Come mantenersi lucidi mentre arrivano voci scomposte? E’ un compito che investe anche il principale partito d’opposizione, il Pd, che, dopo aver espresso in Parlamento ferma condanna per l’atto terroristico di Hamas e sostegno a Israele, si trova per così dire circondato dai distinguo di alleati (vedi M5s), elettori ed internauti. E ieri la segretaria Elly Schlein è intervenuta per dire che sì, “ci siamo tutti schierati al fianco di Israele, senza ambiguità, nel condannare nettamente l’attacco terroristico di Hamas, di violenza efferata contro i civili israeliani”, ma che ora “è il tempo della politica e di fare ogni tentativo per evitare un’escalation del conflitto e nuove vittime innocenti. Bisogna lavorare perché il diritto di Israele a difendersi dall’aggressione e di contrastare e fermare il terrorismo di Hamas si realizzi nel rispetto del diritto internazionale e proteggendo la vita dei civili palestinesi, le cui vite non valgono di meno”.

