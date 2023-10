Alleati “unfit” anche per il Pse. Parla Brando Benifei, capodelegazione dem a Strasburgo

Come si sta e come si deve stare in Europa, nei panni di un’Italia governata da Giorgia Meloni, nell’anno in cui i nodi del Pnrr si presentano in sequenza e le prossime elezioni per il parlamento di Strasburgo incombono sugli equilibri dei partiti di opposizione e maggioranza? L’argomento non è nuovo a coloro che, nei Palazzi, temono un fantomatico futuro “complotto”, una sorta di prova generale di cordone sanitario che, attraverso l’opera congiunta di alcune cancellerie, coadiuvate da alcuni giornali internazionali (FT?) e da alcune illustri personalità, tecniche e non, possa in futuro, dopo le elezioni Europee, circondare in un certo senso il governo di centrodestra meloniano fino a forzarne la metamorfosi più temuta da Fratelli d’Italia e dalla Lega, quella in un mezzo governo tecnico. Fantapolitica? Spettro animato da qualcosa di reale? La domanda rimbalza da giorni tra le forze governative.

