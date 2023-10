Niente scherzi su Kyiv, grazie

Orbán, Fico, Trump, la Polonia. Ok. E noi? Perché domare le tentazioni sfasciste di Salvini sull’Ucraina sarà la chiave per capire se Meloni avrà la capacità di non perdere la faccia dopo avercela messa. Test in arrivo

La notizia della crisi del sostegno occidentale all’Ucraina è ampiamente esagerata, direbbe forse Mark Twain. Ma anche per gli ottimisti come noi, dopo il weekend di passione, è inevitabile mettere insieme i puntini e fare due conti su quello che è lo stato dell’arte della difesa di Kyiv. In Europa, ovvio, ma anche in Italia. I punti fragili emersi improvvisamente negli ultimi giorni sono quelli che ormai conoscete. Due settimane fa, la Polonia ha annunciato di non voler più inviare armi all’Ucraina (non hanno più armi da mandare, anche se poi le dichiarazioni dure del premier Morawiecki sono state mitigate dalle parole del presidente Duda). Pochi giorni dopo, per proteggere i propri produttori, la Polonia, che andrà al voto il 15 ottobre, ha annunciato, insieme con Ungheria e Slovacchia, di voler proseguire con i divieti di importazione di grano ucraino (conflitto che c’è sempre stato ma che ora pesa di più, sia per ragioni elettorali sia in vista dell’entrata dell’Ucraina nell’Ue). Domenica, come sapete, Robert Fico (si pronuncia “Fitzo”), leader di un partito che fa parte del Pse, ha vinto le elezioni in Slovacchia e la sua posizione filoputiniana – il sostegno militare all’Ucraina “ha solo prolungato il conflitto”, “le sanzioni danneggiano l’Ue più di quanto facciano con la Russia” – ha ringalluzzito il primo ministro ungherese e filoputiniano Viktor Orbán (“E’ sempre bello lavorare insieme a un patriota. Non vedo l’ora!”) si teme che possa avere un riflesso negativo sull’azione dell’Unione europea (al Consiglio europeo, sia la Slovacchia sia l’Ungheria hanno la possibilità con il loro voto contrario di esercitare il diritto di veto su alcune decisioni dell’Ue).