Il viceministro Cirielli: “Sul sostegno a Kyiv non avremo cedimenti”

In Europa, e non solo, spira un vento sempre più scettico nei confronti di Kyiv. “E infatti siamo un po’ preoccupati. Noi che per principio siamo sempre rimasti e sempre rimarremo a difesa della sovranità dell’Ucraina. Siamo gli unici a non aver mai cambiato posizione”. Il viceministro agli Esteri Edmondo Cirielli, di Fratelli d’Italia, è talmente convinto che non ci saranno cedimenti da parte della maggioranza che a esternazioni come quelle del suo compagno di partito Carlo Fidanza, che in un’intervista al Corriere ha un po’ criticato il presidente Zelensky per certe “rudezze nei confronti degli alleati”, risponde così: “Ognuno ha le sue opinioni, ma certo è troppo facile fare i diplomatici con la guerra degli altri, quando non vivi sotto assedio dei missili e delle bombe che cadono sulle case dei cittadini, sugli ospedali. Per questo io non posso far altro che solidarizzare con Zelensky”.

