"Altro che Salvini, Meloni si preoccupi di Mulè & Co". Parla il politologo Tarchi

“Non c’è dubbio che le difficoltà ci siano”. Ma nessuna sorpresa, è fisiologico per ogni governo. E all'orizzonte, insomma, non si vedono sconvolgimenti. Ne è convinto il politologo Marco Tarchi, docente di Scienze politiche all'Università di Firenze e attento studioso delle vicende di questo esecutivo. Eppure, professore, nelle ultime settimane certe difficoltà si sono fatte più evidenti, con Giorgia Meloni e i suoi fedelissimi che hanno evocato complotti di vario genere, dalla grande finanza ai migranti. Sono segnali di un qualche disagio o è un vittimismo, per così dire, strategico? “Qualche problema era prevedibile. Soprattutto in campo economico, per la nota carenza di fondi”, ragiona Tarchi. “Ma non credo siano di portata tale da far ipotizzare una crisi di governo. Il ceto politico del centrodestra sa di avere un’occasione d’oro per ampliare il suo raggio di potere e di sottogoverno e dubito che voglia metterla a repentaglio, senza peraltro avere soluzioni di ricambio praticabili. Un governo tecnico gli romperebbe le uova nel paniere”.



Proprio da qui viene allora il sospetto che a Palazzo Chigi gli animi non siano proprio sereni. Lo rivela – dopo gli attacchi alla Bce – anche l'offensiva alla magistratura rilanciata in questi giorni sul tema immigrazione. “Drammatizzare pericoli che pure esistono, come le pressioni ostili di taluni ambienti finanziari più a loro agio con interlocutori progressisti, o un’offensiva della magistratura contro il governo – spiega Tarchi – è una strategia preventiva. Le partite politiche si giocano anche così”. E tuttavia le tensioni, per Meloni, non arrivano solo dall'esterno. Nella sua maggioranza si fa sempre più consistente un tema di competizione interna, da destra. Salvini continua a rilanciare, ma rincorrendolo troppo c'è il rischio che in Forza Italia qualcuno rumoreggi. “Salvini fa il suo gioco, cercando di recuperare almeno una piccola parte di quegli elettori di simpatie populiste che lo hanno abbandonato dopo il siluramento del governo gialloverde e si sono poi orientati verso Fratelli d’Italia, ma questa volta non ripeterà il suicidio del Papeete”, assicura il politologo: “Attentare alla stabilità dell’esecutivo, su cui giura ogni giorno, non gli conviene. Se pericoli ci sono, per la coalizione, vengono dall’ala dei Mulè & Co. che soffrono il protagonismo meloniano e non lo nascondono. Ma anche per loro vige l’interrogativo del 'che fare?', se il governo si incagliasse”.

