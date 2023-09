Il minimalismo sull'economia è un buon bagno di realtà per Meloni

La manovra suggerita dalla nota di aggiornamento del Def promette di essere molto prudente, poco populista, poco spendacciona e poco identitaria. L'opposto delle promesse pazze fatte dai nazionalisti in campagna elettorale

Ci sono due modi diversi di ragionare attorno alla più importante notizia di ieri, che coincide con la presentazione, in Consiglio dei ministri, di un documento cruciale per la politica economica del nostro paese: la Nadef. Il primo approccio da seguire è quello che ci permette di valutare il merito di ciò si nasconde tra le righe di quell’acronimo. Nadef, lo sapete, sta per “nota di aggiornamento al documento di economia e finanza”. La Nadef serve ad aggiornare le previsioni economiche e di finanza pubblica del nostro paese. Serve a offrire al governo la cosiddetta “cornice macroeconomica” entro la quale agire nei mesi successi. Serve ad anticipare le direzioni che saranno imboccate dalla legge di Bilancio. E serve a mostrare, ai mercati, agli osservatori, alla Commissione europea quanto il sentiero economico immaginato dal governo si discosta dal perimetro della responsabilità. Su questo punto si può dire che ieri, dalla Nadef, sono arrivate notizie incoraggianti.