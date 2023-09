Anche con Meloni è sempre la solita Caritas di governo

Assistenzialismo in nome delle “fasce deboli”? La destra non inverte la tendenza. E poi bonus a pioggia, nuova maschera del clientelismo

I sociologi la chiamano trappola della povertà, i politici parlano delle “fasce più deboli”. S’ode a destra uno squillo di tromba, a sinistra risponde uno squillo, direbbe l’impareggiabile autore del grande romanzo nazionale. Il viceministro dell’Economia Maurizio Leo lavora alacremente a una riforma delle tasse, ma ammette che costa, non ci sono le risorse quest’anno e forse nemmeno il prossimo visto che l’economia rallenta. Certo l’Italia può evitare una recessione, ma la frenata è brusca, dal più 3,7 per cento del 2022 al +0,8 previsto nel 2023 (e forse è una stima in eccesso). Dunque, bisogna dare la priorità alle fasce più deboli, spiega il plenipotenziario fiscale per Fratelli d’Italia. L’inflazione colpisce soprattutto loro, nemmeno a dirlo, e non bastano certo i buoni benzina a compensare il taglio del reddito disponibile. Il prudente Giancarlo Giorgetti che si è entusiasmato ascoltando i corni incantatori di Pontida, una volta tornato a palazzo Sella guarda i conti e si gratta il capo, bisogna stringere, ma per carità salviamo le fasce più deboli. E citiamo solo i due ministri che sudano freddo di fronte alla prossima legge di bilancio.