Meloni una di noi, chi l'avrebbe detto

Al governo non sono particolarmente efficaci, ma nemmeno scappati di casa. Tra eresia e ortodossia questo regime fascio-liberale non fa paura

Franco Karrer, chi è costui? Un urbanista con il curriculum accademico e scientifico che è una bomba, uno della famiglia della sinistra democratica ora e di nuovo nel comitato promotore del Ponte, tra Giorgetti e Salvini. Alberto Prestininzi, chi è costui? Un supergeologo di livello europeo, curriculum ed esperienza sul campo blindati, nello stesso gruppo della Grande Opera Massima, roba cui lavora il Truce e che farebbe, se progettata e magari realizzata senza troppi rischi, impallidire il ricordo della Grande Bonifica Pontina del Duce. Oltre tutto, secondo il Corriere, avrebbe detto in passato che non scassassero le balle, temperature e piogge sono nella norma (una provocatoria divinità per noi scettici della devozione verde). Un anno dopo, il regime fascio-liberale, atlantista europeista e ora anche sparagnino o un po’ frugale nella relazione tra debito e mercati, si presenta, a chi voglia fare una notazione di atmosfera spassionata, con credenziali di continuità e cambiamento che non fanno spavento. Nell’aria circolano virilismi di generalissimi scrittori, subito censurati a nome delle istituzioni, devozionismi da reazione cattolica che possono allarmare noi attempati lettori di Lucrezio Caro e di Sant’Agostino, ma in tanto fervore secolare hanno, come si dice a Milano, il loro perché.