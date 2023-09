Berluscones d'amore e d'accordo per una successione esemplare

Chi lo avrebbe mai immaginato, specie tra coloro che lo avevano descritto come un caimano, uno che incendia le istituzioni quando se ne va per tornare più aggressivo di prima, uno da bloccare con leggi speciali e colpi di stato, l’idea del compianto Asor Rosa, uno che aveva distrutto l’economia italiana e inquinato il sublime equilibrio del capitalismo delle grandi famiglie? Berlusconi è stato per due decenni e più il simbolo del disordine italiano, la sentina dei vizi nazionali, l’educatore al greed, all’avidità, alla competizione senza scrupoli, all’individualismo che rompe i legami sociali e ogni solidarietà, un eroe negativo da fumetto per la metà del paese che lo detestava e per gran parte dell’opinione coltivata e riflessiva della stampa internazionale.



