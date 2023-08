Le banche tra Giorgia e Marina. Così ora la real casa di Arcore un po' mugugna contro Meloni

Chissà se a Giorgia Meloni glieli ha mostrati mai, quelli che lui chiamava “i prospettini”. Agli amici più fidati, agli esponenti di Forza Italia con cui più era in confidenza, il Cav. era solito sintetizzare i bilanci delle aziende di famiglia, con delle tabelle abbozzate a mano. Qualche voce in perdita, qualche buon dividendo. E poi, quasi sempre, la sorpresa finale: “Per fortuna che c’è Mediolanum”, sorrideva, col fare da istrione che sapeva che anche quella volta il numero era riuscito, e a quel punto calava la cifra sorprendente. E dunque tanto basta, dice chi conosce bene le dinamiche della Real Casa, per comprendere come mai, di fronte alle proiezioni degli analisti del gruppo che stimano un impatto della tassa sugli extraprofitti che s’aggirerebbe intorno al 50 per cento degli utili della banca “costruita intorno a te”, ad Arcore non siano rimasti indifferenti di fronte agli annunci del governo. E forse non è neppure una semplice questione di bilanci. C’è che forse per la prima volta, da quando il patto tra Giorgia Meloni e Marina Berlusconi era stato siglato, nel febbraio scorso, un’incrinatura in quel rapporto s’è registrata, come un’interferenza fastidiosa su quella linea telefonica che ha più volte tenuto in contatto Palazzo Chigi con Via Paleocapa, la sede di Fininvest. Ed è così che chi ha parlato con Antonio Tajani, per spiegare le ragioni per le quali il ministro degli Esteri abbia voluto prendere le distanze dalla nuova tassa, dice sentenzioso: “E’ che la Famiglia non ha gradito”.

