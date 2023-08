Quant'è seria l'idea di Pier Silvio Berlusconi in politica? Parlano Scajola, Urbani e Brachino

Non è facile capire quanto resti solo una suggestione. E quanto invece, dalle parti di chi ha frequentato i Berlusconi, ne ha conosciuto e tuttora osserva le meccaniche famigliari aziendali e politiche, ad Arcore, a Cologno Monzese, a palazzo Grazioli, sia presa sul serio o con un certo dileggio l’ipotesi che Pier Silvio possa scendere in campo, raccogliendo l’eredità del padre. Questo perché in molti preferiscono scansare la semplice curiosità, e con un poco d’imbarazzo si sottraggono: “Preferirei non entrare in queste dinamiche. Senza il Cav. si è chiusa un’epoca”. Eppure c’è chi come Claudio Scajola, sindaco di Imperia, ex coordinatore di Forza Italia, pluriministro dei governi Berlusconi, questo scenario non lo trova così peregrino. “Pier Silvio in politica? Perché no? Lo valuterà lui. Dipenderà dall’evolversi degli equilibri nazionali, ma forse anche internazionali”, dice al Foglio.

