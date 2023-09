Giorgio Napolitano in condizioni critiche

Macron, Sánchez e Metsola spingono per definire l'accordo di giugno: e lì non c'è nessuna delle pretese di Palazzo Chigi. La fermezza della Germania dietro le resistenze dell'Ue sul memorandum tunisino. La difficoltà di recuperare le missioni navali (citofonare Saied). E al "blocco navale", in qualsiasi forma, nessuno a Bruxelles pensa davvero