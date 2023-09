Com'è possibile che l'incidente aereo di Torino sia diventato un conflitto tra destra e sinistra

È iniziata la lunga campagna elettorale per le europee e così una tragedia si trasforma in un dibattito tra pacifisti e bellicisti, internazionalisti e patrioti. Siamo una società divisa in stati. E ha la supremazia lo stato di ubriachezza

“Le Frecce tricolore vanno abolite”, si legge in un’intervista sulla Stampa. Mentre su Libero: “Chi le attacca, attacca la patria”. Ecco. Come un tragico incidente aereo quale quello occorso all’aeroporto di Torino pochi giorni fa possa essersi trasformato in un intenso dibattito tra pacifisti e bellicisti, internazionalisti e patrioti, difensori delle Frecce tricolore e strenui accusatori delle Frecce tricolore, insomma tra sinistra e destra, resta per noi un mistero che tuttavia ci rinsalda in una convinzione da tempo maturata specialmente in occorrenza di qualsiasi appuntamento elettorale: siamo tuttora una società divisa in stati. E ha la supremazia lo stato di ubriachezza.