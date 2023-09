A Foggia Renzi e Calenda insieme per una candidata sindaco grillina. Italia Viva rumoreggia

Se a Roma Matteo Renzi e Carlo Calenda sono come il diavolo e l’acqua santa, in Puglia Italia Viva e Azione possono addirittura fare una lista insieme. Succede a Foggia, dove si vota il 22 e 23 ottobre: il triciclo centrista - c’è anche il ruotino dell’area popolare vicina a Beppe Fioroni - si accoda alla candidatura a sindaco della grillina Maria Aida Episcopo, ex provveditore agli studi scelto dal M5S, in una “ammucchiata” con i civici dello sceicco Michele Emiliano e il Pd che ora sta raccogliendo, con la Cgil, le firme contro il “Jobs act”.

