Schlein non sceglie tra Emiliano e Decaro. E allora cita Alexander Langer e Tina Anselmi

La leader dem torna in Puglia a dieci giorni dal comizio salentino a Torre Suda. E va in tour tra Bari, Taranto e Barletta, alla festa di Sinistra italiana. Attacca la destra e il ministro Fitto sul Pnrr ma non dice nulla sul terzo mandato dei governatori, bivio che congela il futuro dello sceicco e del presidente nazionale Anci

Elly, a rischio di diventare pugliese d’adozione, non sceglie tra i dioscuri Michele Emiliano e Antonio Decaro. La leader del Pd torna in Puglia a distanza di dieci giorni dal comizio a Torre Suda per la festa dell’Unità. Il partito le predispone una agenda da maratoneta. Convegno extralarge a Bari su autonomia e Pnrr, pranzo con Michele Emiliano, pomeriggio a Taranto e serata a Barletta per festa di Sinistra italiana con Nicola Fratoianni.