Meloni, Salvini e l'antieuropeismo da Fracchia

Combatte le dittature vere (Putin). Finanzia con cifre record i paesi in difficoltà (l’Italia). Corregge gli errori del passato (Green deal). Perché non ci poteva essere un momento peggiore per tornare a essere contro l’Europa

Il mix è chiaro e la strategia pure: i problemi nel governare avanzano, le elezioni europee si avvicinano, il tuo compagno di banco sceglie di sfidarti sul tema del sovranismo, i tuoi elettori ti chiedono di trovare un modo per dimostrare di essere sempre te stessa, i tuoi follower mostrano una qualche nostalgia per il tuo antico approccio anti sistema e i tuoi spin doctor non trovano niente di meglio da proporti se non recuperare un po’ delle tue vecchie radici nazionaliste, suggerendoti di riavvolgere il nastro per tornare a declinare un po’ di sano spirito anti europeista.