Meloni torna a Colle Oppio per compattare i suoi prima della manovra

Ieri sera la cena della premier con i parlamentari di Fratelli d'Italia, al centro eventi Brancaccio. "Pronti per una nuova stagione di lavoro"

Una cena con tutti gli oltre 200 parlamentari per evitare di perdersi nel momento più delicato. E per compattare i gruppi prima della ripresa dei lavori, che a breve vedranno governo e maggioranza a lavoro sulla nuova legge di Bilancio. Così martedì sera la premier Giorgia Meloni ha radunato al centro eventi Brancaccio, a Roma, tutti i suoi deputati e senatori, oltre ad alcuni ministri come Raffaele Fitto, Daniela Santanché, Gennaro Sangiuliano, Eugenia Roccella, Andrea Abodi e al presidente del Senato Ignazio La Russa. "Pronti per una nuova stagione di lavoro, per far tornare grande l'Italia", ha scritto poi sui suoi social, pubblicando un selfie della cena. Un modo per preparasi al vertice di maggioranza di oggi alle 18 e 30 a Palazzo Chigi, quando Meloni e gli alleati inizieranno a ragionare sui vari capitolati della Finanziaria con molte richieste da parte dei partiti e però poche risorse.

L'incontro è durato circa tre ore, a pochi passi dal circolo di Colle Oppio, proprio lì dove nacque Fratelli d'Italia. Una serata in cui Meloni ha ragguagliato i suoi sulle sfide e gli impegni che li attendono, resa ancor più necessaria perché la presidente del Consiglio si aspetta dai parlamentari il massimo sforzo per evitare figuracce come quella dello scorso aprile. quando il governo non riuscì ad approvare in Parlamento il Def a causa delle troppe assenze.

Fatto sta che al termine della cena, a base, tra le varie portate, di calamarata di Gragnano e battuta di fassona, la premier ha preferito non tenere un discorso conclusivo. Quel che vorrà comunicare lo dirà quest'oggi direttamente in faccia agli alleati. Sperando che tutti remino nella stessa direzione.