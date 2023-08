Rai Oppenheimer, la destra fa esplodere il sindacato Usigrai

E’ un filmone come quello di Nolan: Usigrainhemer. La storia, in pillole: è la scissione dell’Usigrai, il sindacato rosso dei giornalisti Rai, disconosciuto oramai dai giornalisti Rai. Per chi non sa nulla di questa sigla sindacale, ecco il cast, in una riga: 1.800 giornalisti iscritti e un leader che vale più di Fidel Castro. Si chiama Vittorio Di Trapani, 47 anni, ed è già stato segretario Usigrai due volte, attuale presidente della Federazione nazionale stampa italiana (Fnsi). C’è chi lo vuole oggi in cda Rai al posto di Riccardo Laganà, componente venuto a mancare ad agosto. Notizia numero uno: esiste la possibilità che nasca l’anti Usigrai, un sindacato nuovo, spostato sulle posizioni della destra. Notizia due: si cerca un leader per questa nuova organizzazione. Tre: l’Usigrai non si arrende. Quattro: Maurizio Gasparri, e lo spiegheremo dopo, è il vero Oppenheimer: “Costringerò l’Usigrai alla resa con la mia bomba Twitter”. Rai come Los Alamos.

