Così Salvini complica il lavoro di Giorgetti sulla legge di Bilancio

Il ministro dell'Economia predica cautela sui conti e chiede tagli e sacrifici ai colleghi di governo (serve un miliardo di spending review). Perfino su Tim il Tesoro prova a guadagnare tempo. E però il vicepremier leghista insiste con richieste esose: dalle accise alle pensioni, passando per il Ponte sullo Stretto. Qualcosa non va

Ha iniziato e vuole proseguire: che il messaggio arrivi a tutti forte e chiaro. Dopo il Meeting di Rimini, sarà la volta del Forum Ambrosetti. Anche quel palcoscenico Giancarlo Giorgetti vuole sfruttarlo, domenica prossima, per ribadire il concetto: che i soldi, cioè, sono pochi, e le velleità di spesa vanno ridimensionate. Del resto, che quella fosse l’aria, i colleghi di governo lo avevano capito già prima delle vacanze, quando il capo di Via XX Settembre aveva voluto raccomandare a ciascun ministro, nel corso di riunioni bilaterali, di mantenere l’impegno dei tagli al bilancio delle loro strutture, e se possibile corroborarlo. E non è che la risposta fosse stata entusiastica. E si capisce, allora, che non si aspettasse altro che poter cogliere Giorgetti in fallo. E a propiziarlo, questo cortocircuito, non poteva che essere, fatalmente, Matteo Salvini.