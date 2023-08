Bignami: “La fretta dei sindaci dem crea solo allarmismo”

A fare da pungiball nelle mani dei sindaci romagnoli del centrosinistra e del presidente Stefano Bonaccini, il viceministro alle Infrastrutture Galeazzo Bignami proprio non ci sta: “Accusano il governo di aver perso tempo. Ma se abbiamo stanziato somme impensabili in soli due mesi! Andate a vedere nelle zone del terremoto, come a Crevalcore: a 11 anni di distanza ci sono ancora cantieri. Ecco perché le critiche suonano pretestuose. Siamo noi che spesso incalziamo la Regione a dirci di quanti soldi hanno bisogno per la ricostruzione pubblica. Salvo poi scoprire, con i dati della struttura commissariale di Figliuolo, che avanza circa un miliardo e 400 milioni che potrebbero andare per la ricostruzione privata”.

