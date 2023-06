“Preoccupati dalla lentezza del governo sull'alluvione”, dice Matteo Lepore (Pd)

Le incomprensioni tra Meloni e Salvini? “Ho letto sui giornali ma non le ho percepite. Il governo faccia in fretta nel dare risposte. I comuni hanno avviato la ricostruzione con risorse che non hanno, i bilanci rischiano di saltare. Il commissario sia Bonaccini”, dice il sindaco di Bologna, che ieri era a Roma per il vertice sull'emergenza