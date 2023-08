Via il Rdc per tutti, anche per gli occupabili, trattati come abusivi

Sebbene il Reddito di cittadinanza abbia mostrato tanti limiti, in particolare per la parte di accompagnamento al lavoro, quello che è davvero imperdonabile per il governo è aver cancellato la misura senza offrire una alternativa davvero praticabile

Dopo la pandemia ci poteva pure stare una stretta al Reddito di cittadinanza, per lo meno per quella parte che si riferisce agli “occupabili” che – si è sempre detto – non ha mai funzionato a dovere. Quello che è davvero imperdonabile per il governo è aver cancellato il Reddito per tutti gli “occupabili” senza dargli una alternativa praticabile. Come se fossero tutti degli abusivi.