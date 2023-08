A Roma la Lega si riunisce per fissare la linea economica in vista della legge di bilancio

Vertice tra Matteo Salvini e Giancarlo Giorgetti e gli alti papaveri leghisti per fissare le proposte economiche: la volontà è quella di lavorare su aumenti di stipendi e decontribuzione

È in corso a Roma una riunione della Lega sull'economia. Al vertice, tra gli altri, sono presenti i ministri Matteo Salvini e Giancarlo Giorgetti. L'obiettivo della riunione è quella di trovare una quadra sulle proposte economiche da inserire nella prossima legge di bilancio: la volontà della Lega è quella di lavorare su aumenti di stipendi e decontribuzione.

Nell'incontro è emersa grande soddisfazione per questi primi nove mesi di lavoro alla guida del paese: nella Lega c'è la convinzione che il prelievo sui maxi margini delle banche, inserita a sorpresa ieri nel decreto approvato ieri in Consiglio dei ministri, sia la strada giusta per aiutare lavoratori, famiglie e imprese