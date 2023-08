Meno fuffa, più realtà la chiave per risolvere il rebus opposizione

La Russia, diceva Winston Churchill, è un rebus avvolto in un mistero che sta dentro a un enigma. L’opposizione italiana, se ci pensate bene, è una creatura simile. C’è un mistero intrigante nella politica italiana. Un mistero che per una volta non riguarda la coalizione che si trova al governo ma riguarda più concretamente la non coalizione che si trova all’opposizione. La questione è insieme affascinante e surreale. Mai nella storia recente dell’Italia vi è stata un’opposizione così debole, così sfilacciata, così disordinata come quella attuale. Ma allo stesso tempo mai nella storia recente dell’Italia vi è stata un’opposizione che si è ritrovata a non sapere come rivendicare alcuni successi incredibilmente ottenuti. All’inizio della legislatura, lo ricorderete, il centrosinistra criticò il centrodestra per essere molto ambiguo sull’Europa e per essere troppo schiacciato sulle posizioni dell’Ungheria. Dieci mesi dopo, il centrodestra ha messo da parte le sue ambiguità sull’Europa e ha scelto di allontanarsi dalle posizioni dell’Ungheria. Un successo per l’opposizione. O no?

