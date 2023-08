La Camera vota sulla cravatta obbligatoria. Ma resta il problema: sapersi fare il nodo

Alle 8.40 del mattino l’Aula della Camera è di solito un luogo calmo e placido come un villaggio messicano nelle ore della siesta . Ma ieri mattina no. Ieri mattina, per circa venti minuti, l’Aula che fa sentire sordi e grigi soprattutto noi che la osserviamo, s’è animata e fatta palpitante. La cravatta! Dobbiamo o no introdurre l’obbligo della cravatta? La proposta, che per la verità è una risoluzione che invita a un maggior decoro nel vestiario e rimanda a un nuovo regolamento interno, è dell’onorevole Salvatore Caiata, presidente del Potenza calcio, deputato di FdI, ex grillino, un uomo assai garbato che non indossa solo la cravatta ma pure il doppiopetto, i bottoni argentati, il fazzoletto sbuffante, i pantaloni a saltafosso, le scarpe di vernice (non di rado a punta) e che insomma, talvolta, con tutti i pezzi montati lo abbiamo visto somigliare a qualcosa che il museo delle cere di Madame Tussauds avrebbe rimandato indietro.

