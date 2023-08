Se ne riparla a settembre. Ai Parioli la festa di Forza Italia, prima della pausa estiva

Da Tajani a Ronzulli, dal ministro Pichetto a Gasparri a Lotito. Al Circolo Antico Tiro a Volo una serata di convivialità e leggerezza, in vista della chiusura dei lavori parlamentari di Camera e Senato. C'è anche qualche onorevole meloniano, assenti i leghisti

Un party per augurarsi buona estate. Forza Italia, ieri sera, ha scelto il Circolo Antico Tiro a Volo, nel quartiere Parioli, per una serata di convivialità e leggerezza, un modo per dirsi arrivederci a settembre in vista della chiusura dei lavori parlamentari di Camera e Senato.

Un centinaio di invitati tra onorevoli e senatori di Forza Italia. Il primo ad arrivare è stato il segretario Antonio Tajani. C'era Licia Ronzulli capogruppo al Senato, il ministro dell’Ambiente Gilberto Pichetto Fratin, Maurizio Gasparri, Claudio Lotito e la ministra dell’Università Anna Maria Bernini. Presenti pure alcuni onorevoli e senatori di Fratelli d’Italia. Assenti i leghisti.

"C'era pure Fratelli d'Italia, stavano a fianco come nell'arco parlamentare siamo cugini, quindi si sta bene anche vicini vicini" dice un invitato al party. Per l'onorevole Rita dalla Chiesa è stato "un modo per stare insieme. Ne avevamo bisogno".