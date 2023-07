Conte senza famiglia. Cerca l'accordo con i Verdi, ma Bonelli in Europa chiude al M5s. Rischio isolamento

Da Strasburgo raccontano che è a tal punto su un binario morto, la trattativa per far transitare il M5s nel gruppo dei Verdi europei, che nelle prossime settimane non ci sono neppure incontri in programma. Tutto tace, anche se il tempo stringe. E ogni settimana che passa è una settimana in meno per tirare i grillini fuori dall’isolamento internazionale che li contraddistingue sin dalla loro nascita. Così Giuseppe Conte, che tanto c’aveva creduto e sperato nell’accostamento lento ma progressivo al quarto gruppo parlamentare per consistenza numerica, almeno a partire dal 2021, quando da premier di un governo con il Pd cercava di rilanciarsi attraverso un collocamento progressista, rischia seriamente di rimanere senza famiglia. E per una volta è lì a inseguire la segretaria del Pd Elly Schlein, che almeno il problema del gruppo di appartenenza all’Europarlamento non ce l’ha, sedendo saldamente all’interno dei socialisti europei.

