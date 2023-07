Politica faziosa pure sulla mafia. E Meloni rinuncia alla fiaccolata in via D'Amelio

Non riusciamo a commemorare uniti nemmeno il sacrificio di Paolo Borsellino. È una tradizione italiana quella di utilizzare le ricorrenze per rimarcare le differenze

Domani si ricorderà il sacrificio di Paolo Borsellino e anche questa volta non mancano le polemiche. Giorgia Meloni sarà a Palermo, ma in previsione di annunciate contestazioni, non parteciperà alla fiaccolata in memoria del giudice. Alla base ci sono interpretazioni diverse della lotta alla criminalità organizzata, soprattutto una lettura opposta del suo rapporto con il potere e le istituzioni. C’è chi rivendica i risultati ottenuti e chi insiste a ritenere che ci sia stata invece una “trattativa”, nonostante l’esito processuale che lo ha negato.