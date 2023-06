Tra 25 aprile e 2 giugno. Una festa divenuta “prova del Dna” e una che unisce nella democrazia

È una constatazione quasi meteorologica: la Festa della Repubblica è meno divisiva di quella della Liberazione. Ma può essere di qualche utilità indagare le ragioni di questa differenza sensibile e apparentemente strana. In primo luogo, probabilmente, c’è il fatto che la Liberazione fu il risultato di una guerra, mentre la scelta repubblicana fu l’esito di un libero e pacifico pronunciamento popolare. L’idea che a decidere delle controversie sia la forza della ragione e non le ragioni del più forte, tema evocato da Sergio Mattarella a proposito dell’Ucraina, è probabilmente alla base dell’accettazione pressoché unanime oggi del risultato di un referendum che fu peraltro molto combattuto. Per un certo periodo la percezione delle due festività laiche era diversa, mentre il 25 aprile veniva festeggiato in un clima unitario, a eccezione, dopo il ’68, dei gruppi estremisti che sostenevano che “la resistenza è rossa, non è democristiana”, mentre l’associazione della Festa della Repubblica alle Forze armate, che sfilano sui Fori imperiali, trovava oppositori nell’ala anti militarista e ultra pacifista, che peraltro ha inscenato una modestissima contestazione anche oggi.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE