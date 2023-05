Snobbata e spostata, alla fine la festa del 2 giugno si è ripresa la scena

Non è mai stata una data divisiva, che una parte politica potesse (o volesse) rivendicare contro l’altra, come è avvenuto per la Liberazione. E questo è un requisito essenziale per una ricorrenza nazionale, forse proprio quello che ha permesso alla festa della Repubblica di sopravvivere ai tentativi di declassarla, svuotarla, perfino cancellarla

A differenza del 25 aprile, che come abbiamo tutti visto suscita ancora polemiche (più o meno strumentali), la festa del 2 giugno ha sofferto invece di un problema diverso: di polemiche ne ha sempre suscitate poche, per il semplice fatto che fin dall’inizio è stata una festa in tono decisamente minore. Al referendum istituzionale del 1946 molti italiani avevano scelto la monarchia (10,7 milioni contro i 12,7 che votarono per la repubblica), ma non è stata questa la causa del limitato rilievo assunto dalla ricorrenza a partire da quando – nel 1949 – venne ufficialmente istituita.