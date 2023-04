Il 25 aprile spiegato con i nuovi fascisti. Così la destra può superare i propri tabù

Servono solo tre parole: resistenza, libertà, totalitarismi. C’è una via semplice, lineare, coraggiosa e non imbarazzante per far sì che la destra italiana affronti il prossimo 25 aprile senza contorcersi nelle sue contraddizioni ed evitando di seguire il poco fortunato modello La Russa, ovverosia non perdere occasione per dire, sistematicamente, la cosa sbagliata al momento giusto. In passato, lo sappiamo, la destra nazionalista ha trovato il modo di farsi notare in negativo, sul 25 aprile, cercando modi più o meno creativi per sfuggire da un imbarazzo evidente. Molti esponenti di Fratelli d’Italia, negli anni passati, hanno scelto in diverse occasioni di non partecipare ai festeggiamenti del 25 aprile, facendo di tutto per far sapere di voler considerare quella data una festa “divisiva” e tentando in tutti i modi di trovare strategie più o meno creative per avere un’altra storia da raccontare in occasione dell’anniversario della Liberazione dell’Italia. Anni fa, per esempio, Meloni propose di declassare il 25 aprile e il 2 giugno e di sostituirli con un’altra data di festa nazionale: il 4 novembre, l’anniversario della vittoria nella Grande guerra. Nel 2020, ancora, La Russa propose – provate a non ridere – di trasformare il 25 aprile in una data da celebrare in memoria dei caduti di tutte le guerre, “compreso il ricordo di tutte le vittime del coronavirus”. La destra nazionalista, negli ultimi tempi, per provare a non deludere il proprio elettorato estremista, ha cercato insomma di distinguersi dal “coro” dei partigiani della libertà, e ha evitato di seguire una strada che dovrebbe essere ovvia: usare il 25 aprile semplicemente per ricordare cosa ha combattuto l’Italia in quella stagione, cosa ha spazzato via e cosa ha sconfitto. Oggi, tuttavia, per la destra italiana l’occasione del 25 aprile potrebbe essere ghiotta, e non imbarazzante, per fare un salto nel futuro e dimostrare di non essere più ostaggio dei fantasmi del passato. Due consigli non richiesti per orientarsi. Uno di lettura e uno di analisi.

